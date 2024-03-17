Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Одессе была слышна работа ПВО и взрывы

Алена ИвашкивВоскресенье, 17 марта 2024, 00:17
В Одессе была слышна работа ПВО и взрывы
Мобильная огневая группа ПВО, фото из Telegram Сергея Наева

В ночь на 17 марта в Одессе работала противовоздушная оборона. Горожане слышали серию взрывов.

Источник: Думская, Воздушные силы, Силы обороны юга

Дословно Силы обороны юга: "Идет боевая работа в Одесской области.

Реклама:

Напоминаем! Это также может быть опасно! 

Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны".

Детали: Очевидцы сообщили о нескольких взрывах.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

Темы: ПВОбеспилотникивзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ выделяет Украине очередной транш в размере $880 миллионов

футболСборная Украины вырвала победу над Боснией и Герцеговиной в плей-офф квалификации Евро-2024

видеоЗеленский: В ракетах, которыми россияне ударили по Киеву, около 1500 иностранных компонентов

Поляки разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

фото, видео"Схемы" нашли у семьи главы АМКУ Кириленко недвижимости на 70 миллионов

Орбан написал Путину письмо, в котором поздравил с "победой на выборах"

Все новости...
ПВО
The Telegraph: Из-за нехватки боеприпасов до конца месяца Украина будет сбивать одну из пяти ракет
В Белгороде после работы ПВО – пожары и перевернутые автомобили
Защитники уничтожили два вражеских "Шахеды" над Харьковской областю
Последние новости
01:05
МВФ выделяет Украине очередной транш в размере $880 миллионов
00:37
Фон дер Ляйен: Есть несколько веских причин повысить тарифы на зерно и масличные из РФ
00:14
Европейский Совет призвал одобрить переговорную рамку для Украины, чтобы безотлагательно начать работу
00:06
футболОпределился соперник сборной Украины в финале плей-офф квалификации Евро-2024
23:51
футболСборная Украины вырвала победу над Боснией и Герцеговиной в плей-офф квалификации Евро-2024
23:45
В Харькове идентифицировали 4 погибших в результате ракетного удара 20 марта – полиция
23:35
Британка купила на ярмарке брошь за 35 долларов: о ее ценности она узнала спустя 35 лет
23:30
Топ-генерал Франции: Поддержка Украины могла бы выйти за рамки поставок оружия
23:12
Деревянные приборы и крышечки не для всех: McDonald's в Украине отказывается от пластика
22:57
США предложили G7 механизм, чтобы привлечь для Украины $50 млрд с росактивов
Все новости...
Реклама: