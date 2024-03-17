В Одессе была слышна работа ПВО и взрывы

В ночь на 17 марта в Одессе работала противовоздушная оборона. Горожане слышали серию взрывов.

Источник: Думская, Воздушные силы, Силы обороны юга

Дословно Силы обороны юга: "Идет боевая работа в Одесской области.

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Напоминаем! Это также может быть опасно!

Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны".

Детали: Очевидцы сообщили о нескольких взрывах.

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