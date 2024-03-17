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Мер Москви і губернатори кількох областей Росії заявили про атаку безпілотників

Олена ІвашківНеділя, 17 березня 2024, 04:04
Мер Москви і губернатори кількох областей Росії заявили про атаку безпілотників
Фото ілюстраційне: Армія дронів

У ніч на неділю мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на Москву. Місцева влада повідомила, що БпЛА атакували Бєлгородську, Ростовську, Калузьку та Ярославську області. У Міноборони РФ кажуть, що збили 35 ударних безпілотників.

Джерело: Baza

Деталі: За словами Собяніна, безпілотники, які летіли на Москву, нібито знищені.

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Пряма мова: "Сили ППО Міноборони РФ в міському окрузі Домодєдово відбили атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Наразі на місці події працюють співробітники екстрених служб".

Доповнено: Згодом Собянін додав, що один безпілотник збито в Раменському  і один у Ступінському міських округах. Потерпілих немає.

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У Бєлгородській області чотири безпілотники скинули вибухові пристрої на селище Жовтневе у Білгородському районі, написав у Telegram губернатор В'ячеслав Гладков. Внаслідок вибухів постраждалих немає, пошкоджені лінії електро- та газопостачання.

У Ростовській області, за даними губернатора Василя Голубєва, підрозділи ППО відбили вночі атаку безпілотного літального апарату літакового типу на підльоті до Каменська. 

У Калузькій області ППО збила три дрони літакового типу, які намагалися атакувати інфраструктурні об'єкти в Кіровському районі, заявив губернатор Владислав Шапша. 

Крім того, за його даними, вранці в неділю на околиці Калуги ППО знищила ще один дрон.

В Ярославській області, за інформацією місцевої влади, було збито чотири БпЛА.

У Міноборони РФ відзвітували, що за ніч ППО нібито збила 35 БпЛА над територією РФ.

Безпілотники нібито було перехоплено над територіями Московської (4 БпЛА), Бєлгородської (3 БпЛА), Калузької (2 БпЛА), Орловської (1 БпЛА), Ростовської (1 БпЛА), Ярославської (4 БпЛА), Краснодарської (17 БпЛА), Курської (3 БпЛА) областей.

Нагадаємо:

  • У ніч на неділю безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії.
  • Виникла пожежа, одна людина померла від серцевого нападу.

Теми: війнабезпілотникиРосія
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