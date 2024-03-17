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Мэр Москвы и губернаторы нескольких областей России заявили об атаке беспилотников

Алена ИвашкивВоскресенье, 17 марта 2024, 04:04
Мэр Москвы и губернаторы нескольких областей России заявили об атаке беспилотников
Фото иллюстративное: Армия дронов

В ночь на воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву. Местные власти сообщили, что БПЛА атаковали Белгородскую, Ростовскую, Калужскую и Ярославскую области. В Минобороны РФ говорят, что сбили 35 ударных беспилотников.

Источник: Baza

Детали: По словам Собянина, беспилотники, которые летели на Москву, якобы уничтожены.

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Прямая речь: "Силы ПВО Минобороны РФ в городском округе Домодедово отразили атаку двух беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб".

Дополнено: Собянин добавил, что один беспилотник сбит в Раменском и один в Ступинском городских округах. Пострадавших нет.

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В Белгородской области четыре беспилотника сбросили взрывные устройства на поселок Октябрьское в Белгородском районе, написал в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. В результате взрывов пострадавших нет, повреждены линии электро- и газоснабжения.

В Ростовской области, по данным губернатора Василия Голубева, подразделения ПВО отразили ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску. 

В Калужской области ПВО сбила три дрона самолетного типа, которые пытались атаковать инфраструктурные объекты в Кировском районе, заявил губернатор Владислав Шапша. 

Кроме того, по его данным, утром в воскресенье на окраине Калуги ПВО уничтожила еще один дрон.

В Ярославской области, по информации местных властей, были сбиты четыре БпЛА.

В Минобороны РФ отчитались, что за ночь ПВО якобы сбило 35 БпЛА над территорией РФ.

Беспилотники якобы были перехвачены над территориями Московской (4 БпЛА), Белгородской (3 БпЛА), Калужской (2 БпЛА), Орловской (1 БпЛА), Ростовской (1 БпЛА), Ярославской (4 БпЛА), Краснодарской (17 БпЛА), Курской ( 3 БпЛА) областей.

Напомним:

  • В ночь на воскресенье беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае России.
  • Возник пожар, один человек умер от сердечного приступа.

Темы: войнабеспилотникиРосcия
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