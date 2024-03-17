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Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії

Олена ІвашківНеділя, 17 березня 2024, 03:08
Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії
Пожежа на Слов'янському НПЗ, фото: The Moscow Times

У ніч на неділю жителі Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю Росії повідомили про вибухи і пожежу у місті на  нафтопереробному заводі.

Джерело: Astra, російське пропагандиське видання ТАСС

Деталі: За попередньою інформацією, безпілотники атакували  Слов'янський нафтопереробний завод.

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Російські пропагандисти підтвердили факт атаки безпілотників, але заявили, що "безпілотники нейтралізовані", хоча на відео видно удари БпЛА.

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Дослівно ТАСС: "Декілька БПЛА спробували атакувати Слов'янський НПЗ, безпілотники нейтралізовані, повідомив оперштаб Краснодарського краю.

Доповнено о 3.28: За інформацією РИА "Новости", на території заводу у Слов'янську-на-Кубані локальне горіння, основну площу пожежі вже ліквідовано. Постраждав один працівник, повідомив голова району.

О 3.33 місцева влада повідомила, що пожежу на території Слов'янського НПЗ ліквідовано повністю.

За попередньою інформацією, в момент атаки БПЛА одна людина загинула, попередня причина смерті - серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає, загрози населеному пункту також немає.

Передісторія:

Теми: Росіябезпілотники
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