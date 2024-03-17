Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії
У ніч на неділю жителі Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю Росії повідомили про вибухи і пожежу у місті на нафтопереробному заводі.
Джерело: Astra, російське пропагандиське видання ТАСС
Деталі: За попередньою інформацією, безпілотники атакували Слов'янський нафтопереробний завод.
Російські пропагандисти підтвердили факт атаки безпілотників, але заявили, що "безпілотники нейтралізовані", хоча на відео видно удари БпЛА.
Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 17, 2024
Відео: Astra pic.twitter.com/Ex1tOpBDNu
Дослівно ТАСС: "Декілька БПЛА спробували атакувати Слов'янський НПЗ, безпілотники нейтралізовані, повідомив оперштаб Краснодарського краю.
Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 17, 2024
Відео: Astra pic.twitter.com/TrTmxPz46f
Доповнено о 3.28: За інформацією РИА "Новости", на території заводу у Слов'янську-на-Кубані локальне горіння, основну площу пожежі вже ліквідовано. Постраждав один працівник, повідомив голова району.
О 3.33 місцева влада повідомила, що пожежу на території Слов'янського НПЗ ліквідовано повністю.
За попередньою інформацією, в момент атаки БПЛА одна людина загинула, попередня причина смерті - серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає, загрози населеному пункту також немає.
Передісторія:
- В ніч на 16 березня по трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" в Самарській області РФ відпрацювали ударні дрони Служби безпеки України.