У ніч на неділю жителі Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю Росії повідомили про вибухи і пожежу у місті на нафтопереробному заводі.

Джерело: Astra, російське пропагандиське видання ТАСС

Деталі: За попередньою інформацією, безпілотники атакували Слов'янський нафтопереробний завод.

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Російські пропагандисти підтвердили факт атаки безпілотників, але заявили, що "безпілотники нейтралізовані", хоча на відео видно удари БпЛА.

Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії

Відео: Astra pic.twitter.com/Ex1tOpBDNu — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 17, 2024

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно ТАСС: "Декілька БПЛА спробували атакувати Слов'янський НПЗ, безпілотники нейтралізовані, повідомив оперштаб Краснодарського краю.

Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії

Відео: Astra pic.twitter.com/TrTmxPz46f — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 17, 2024

Доповнено о 3.28: За інформацією РИА "Новости", на території заводу у Слов'янську-на-Кубані локальне горіння, основну площу пожежі вже ліквідовано. Постраждав один працівник, повідомив голова району.

О 3.33 місцева влада повідомила, що пожежу на території Слов'янського НПЗ ліквідовано повністю.

За попередньою інформацією, в момент атаки БПЛА одна людина загинула, попередня причина смерті - серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає, загрози населеному пункту також немає.

Передісторія: