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Від влучання російської ракети на Чернігівщині є руйнування – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 17 березня 2024, 09:28
Від влучання російської ракети на Чернігівщині є руйнування – ОВА
чаус, скриншот з відео УП

Російські військові вдарили авіаційними ракетами по Чернігівщині, щонайменше один будинок зруйнований.

Джерело: очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Деталі: Як повідомляли Повітряні сили, російські окупанти ударили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині.

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Влада вважає, що вони цілили по обʼєктах на півдні області. 

Від влучання ракети у селі Чернігівського району пошкоджено будинок, родина залишились без житла.

Постраждалих в області немає, додають в ОВА.

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Теми: Чернігівська областьракетний ударобстріл
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