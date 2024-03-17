Від влучання російської ракети на Чернігівщині є руйнування – ОВА

Російські військові вдарили авіаційними ракетами по Чернігівщині, щонайменше один будинок зруйнований.

Джерело: очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Деталі: Як повідомляли Повітряні сили, російські окупанти ударили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині.

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Влада вважає, що вони цілили по обʼєктах на півдні області.

Від влучання ракети у селі Чернігівського району пошкоджено будинок, родина залишились без житла.

Постраждалих в області немає, додають в ОВА.