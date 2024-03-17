Від влучання російської ракети на Чернігівщині є руйнування – ОВА
Неділя, 17 березня 2024, 09:28
Російські військові вдарили авіаційними ракетами по Чернігівщині, щонайменше один будинок зруйнований.
Джерело: очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус
Деталі: Як повідомляли Повітряні сили, російські окупанти ударили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині.
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Влада вважає, що вони цілили по обʼєктах на півдні області.
Від влучання ракети у селі Чернігівського району пошкоджено будинок, родина залишились без житла.
Постраждалих в області немає, додають в ОВА.
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