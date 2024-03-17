От попадания российской ракеты на Черниговщине есть разрушения – ОВА

чаус, скриншот с видео УП

Российские военные ударили авиационными ракетами по Черниговщине, по меньшей мере один дом разрушен.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Детали: Как сообщали Воздушные силы, российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине.

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Власти считают, что они целились по объектам на юге области.

От попадания ракеты в селе Черниговского района поврежден дом, семья осталась без жилья.

Пострадавших в области нет, добавляют в ОГА.