От попадания российской ракеты на Черниговщине есть разрушения – ОВА
Воскресенье, 17 марта 2024, 09:28
Российские военные ударили авиационными ракетами по Черниговщине, по меньшей мере один дом разрушен.
Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус
Детали: Как сообщали Воздушные силы, российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине.
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Власти считают, что они целились по объектам на юге области.
От попадания ракеты в селе Черниговского района поврежден дом, семья осталась без жилья.
Пострадавших в области нет, добавляют в ОГА.
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