Розвідка Британії проаналізувала причини падіння експорту російської зброї

Розвідка Великої Британії проаналізувала останній звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI), в якому йдеться про суттєве падіння експорту російської зброї у світі.

Джерело: огляд британського Міноборони за 17 березня, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з наведеними даними, російський експорт озброєнь впав на 53% у період між 2013-2018 та 2019-2023 роками.

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Росія опустилася з другого на третє місце в глобальному рейтингу експорту озброєнь.

Обсяги експорту російських озброєнь у 2023 році були на 52% нижчими, ніж у 2022 році, а основну російську зброю у 2023 році отримали лише 12 країн порівняно з 31 країною у 2019 році.

У розвідці зазначають, що причиною падіння є низка факторів.

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"Зокрема, це пов’язано з тим, що Росія надає пріоритет відправці техніки для бойових дій в Україні через постійні втрати на полі бою, а також зі зниженням купівельного попиту через ризик запровадження санкцій і глобальне засудження відповідальності Росії за війну", – йдеться в огляді.