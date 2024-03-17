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Разведка Британии проанализировала причины падения экспорта российского оружия

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 марта 2024, 10:29
Разведка Британии проанализировала причины падения экспорта российского оружия
фото: тасс

Разведка Великобритании проанализировала последний отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в котором говорится о существенном падении экспорта российского оружия в мире.

Источник: обзор британского Минобороны за 17 марта, "Европейская правда"

Детали: Согласно приведенным данным, российский экспорт вооружений упал на 53% в период между 2013-2018 и 2019-2023 годами.

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Россия опустилась со второго на третье место в глобальном рейтинге экспорта вооружений.

Объемы экспорта российских вооружений в 2023 году были на 52% ниже, чем в 2022 году, а основное российское оружие в 2023 году получили только 12 стран по сравнению с 31 страной в 2019 году.

В разведке отмечают, что причиной падения является ряд факторов.

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"В частности, это связано с тем, что Россия отдает приоритет отправке техники для боевых действий в Украине из-за постоянных потерь на поле боя, а также со снижением покупательского спроса из-за риска введения санкций и глобального осуждения ответственности России за войну", – говорится в обзоре.

Темы: Росcиявойнаоружиеэкспорт
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