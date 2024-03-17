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По Слов'янському НПЗ у Росії відпрацювали дрони СБУ, ССО та Сил безпілотників – джерело

Валентина РоманенкоНеділя, 17 березня 2024, 10:56
По Слов'янському НПЗ у Росії відпрацювали дрони СБУ, ССО та Сил безпілотників – джерело
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В ніч на 17 березня Служба безпеки України спільно з Силами спецоперацій та Силами безпілотних систем ЗСУ атакувала дронами Словʼянський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. 

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За словами джерела, можна говорити про успішний результат - було зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю.

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Співрозмовник зазначив, що загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.

Пряма мова: "Завдяки СБУ абревіатура "НПЗ" розшифровується тепер, як "новий палає завод".

Що передувало: В ніч на неділю жителі Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю Росії повідомили про вибухи і пожежу у місті на  нафтопереробному заводі.

ВІДЕО ДНЯ

Російські пропагандисти підтвердили факт атаки дронів, але заявили, що "безпілотники нейтралізовані", хоча на відео видно удари БпЛА.

Знати більше: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю

Теми: безпілотникиСБУССОРосія
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