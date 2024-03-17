По Славянскому НПЗ в России отработали дроны СБУ, ССО и Сил беспилотников – источник

В ночь на 17 марта Служба безопасности Украины совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ атаковала дронами Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По словам источника, можно говорить об успешном результате - был зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью.

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Собеседник отметил, что в целом дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.

Прямая речь: "Благодаря СБУ аббревиатура "НПЗ" расшифровывается теперь, как "новый пылает завод".

Что предшествовало: В ночь на воскресенье жители Славянска-на-Кубани Краснодарского края России сообщили о взрывах и пожаре в городе на нефтеперерабатывающем заводе.

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Российские пропагандисты подтвердили факт атаки дронов, но заявили, что "беспилотники нейтрализованы", хотя на видео видно удары БпЛА.

Знать больше: "Бавовна пылала и будет пылать". Что стоит за атаками по НПЗ России и как они вредят Кремлю