"Шукаємо, робимо купол. Є!": Олещук показав нічне полювання на "Шахеди"

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив кадри бойової роботи мобільних вогневих груп по ворожих "Шахедах" на півдні країни.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "17 березня 2024 року. Південний напрямок.

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І так – щоночі…

Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу. Разом – до перемоги!".

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Нагадаємо: Російські окупаційні війська останнім часом практично щоночі тероризвують атаками дронів-камікадзе південь України. Найбільше потерпає Одеська область.

У ніч на 17 березня російські окупанти вдарили 16-ма ударними БпЛА типу "Шахед". За даними Повітряних сил, у результаті бойової роботи було збито 14 "Шахедів" у межах Одеської області.