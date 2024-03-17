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"Ищем, купол делаем. Есть!": Олещук показал ночную охоту на "Шахеды"

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 марта 2024, 11:46
Ищем, купол делаем. Есть!: Олещук показал ночную охоту на Шахеды
скриншот

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал кадры боевой работы мобильных огневых групп по вражеским "Шахедам" на юге страны.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "17 марта 2024 года. Южное направление.

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И так - каждую ночь...

Спасибо защитникам неба за успешную боевую работу. Вместе - к победе!".

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Напомним: Российские оккупационные войска в последнее время практически каждую ночь терроризируют атаками дронов-камикадзе юг Украины. Больше всего страдает Одесская область.

В ночь на 17 марта российские оккупанты ударили 16-ю ударными БпЛА типа "Шахед". По данным Воздушных сил, в результате боевой работы было сбито 14 "Шахедов" в пределах Одесской области.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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