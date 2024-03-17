У ГУР спростували інформацію росіян про "збиття" гелікоптера Black Hawk

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію російських пропагандистів про нібито збиття гелікоптера Black Hawk.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України, ТАСС із посиланням на Міноборони РФ, російський "військкор" Євген Піддубний у Telegram

Реклама:

Дослівно ГУР: "Усі борти "Black Hawk" Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають в чудовому робочому стані; їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання.

Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із Кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним".

Деталі: Перед цим російське Міноборони заявило що розрахунки ПЗРК "Верба" збили гелікоптер Мі-8 ЗСУ біля Лукашівки Сумської області, який здійснював політ у напрямку села Козинки Бєлгородської області, пише ТАСС.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас так званий російський "військкор" Євген Піддубний спочатку заявив про збиття американського вертольота UH-60 (Black Hawk) або Мі-24 біля Лукашівки. Пізніше він написав, що ця інформація не підтвердилася, а збито було військово-транспортний вертоліт Мі-8, на борту якого могло перебувати до 20 українських військових, які нібито планували десантуватися біля російського села Козинка.