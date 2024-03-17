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В ГУР опровергли информацию россиян о "сбитом" вертолете Black Hawk

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 марта 2024, 16:57
В ГУР опровергли информацию россиян о сбитом вертолете Black Hawk
украинский Black Hawk, скриншот видео ГУР

В Главном управлении разведки опровергли информацию российских пропагандистов о якобы сбитом вертолете Black Hawk.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины, ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, российский "военкор" Евгений Поддубный в Telegram

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Дословно ГУР: "Все борта "Black Hawk" Главного управления разведки Министерства обороны Украины находятся в отличном рабочем состоянии; их экипажи продолжают выполнять боевые и специальные задачи.

Черноротым пропагандистам и их рабовладельцам из Кремля, которые распространяют фейки о якобы сбитии вертолета военной разведки Украины, следует меньше злоупотреблять спиртным".

Детали: Перед этим российское Минобороны заявило, что расчеты ПЗРК "Верба" сбили вертолет Ми-8 ВСУ возле Лукашовки Сумской области, который совершал полет в направлении села Козинки Белгородской области, пишет ТАСС.

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В то же время так называемый российский "военкор" Евгений Поддубный сначала заявил о сбитии американского вертолета UH-60 (Black Hawk) или Ми-24 возле Лукашевки. Позже он написал, что эта информация не подтвердилась, а сбит был военно-транспортный вертолет Ми-8, на борту которого могло находиться до 20 украинских военных, которые якобы планировали десантироваться возле российского села Козинка.

Темы: Росcиявойнаразведка
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