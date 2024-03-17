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Удари по Миколаєву: у лікарні помер чоловік, кількість постраждалих зросла до 8

Катерина ТищенкоНеділя, 17 березня 2024, 20:59
Удари по Миколаєву: у лікарні помер чоловік, кількість постраждалих зросла до 8
наслідки ударів по Миколаєву 17 березня, скріншот відео ДСНС

У Миколаєві в лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок ракетної атаки росіян у неділю вдень, водночас кількість постраждалих зросла до 8, з них одна дитина.

Джерело: ДСНС України, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

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Дослівно ДСНС: "У Миколаєві внаслідок ракетних ударів загинула 1 особа (померла в лікарні).

Постраждало 6 осіб, з них 1 дитина".

Оновлено: Пізніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що станом на 20.00 внаслідок ударів по Миколаєву загинув чоловік 1974 р.н., який помер у лікарні, постраждало 8 осіб, у тому числі одна дитина, дівчинка 2013 р.н.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У неділю вдень по Миколаєву було два прильоти балістичних ракет. Повідомлялося про 5 постраждалих. 

Теми: Миколаївракетний ударвійна
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