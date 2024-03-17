Удари по Миколаєву: у лікарні помер чоловік, кількість постраждалих зросла до 8
Неділя, 17 березня 2024, 20:59
У Миколаєві в лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок ракетної атаки росіян у неділю вдень, водночас кількість постраждалих зросла до 8, з них одна дитина.
Джерело: ДСНС України, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram
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Дослівно ДСНС: "У Миколаєві внаслідок ракетних ударів загинула 1 особа (померла в лікарні).
Постраждало 6 осіб, з них 1 дитина".
Оновлено: Пізніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що станом на 20.00 внаслідок ударів по Миколаєву загинув чоловік 1974 р.н., який помер у лікарні, постраждало 8 осіб, у тому числі одна дитина, дівчинка 2013 р.н.
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Що передувало: У неділю вдень по Миколаєву було два прильоти балістичних ракет. Повідомлялося про 5 постраждалих.