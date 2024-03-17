Удары по Николаеву: в больнице умер мужчина, количество пострадавших возросло до 8

В Николаеве в больнице умер мужчина, пострадавший в результате ракетной атаки россиян в воскресенье днем, в то же время количество пострадавших возросло до 8, из них один ребенок.

Источник: ГСЧС Украины

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Дословно: "В Николаеве в результате ракетных ударов погиб 1 человек (умер в больнице).

Пострадало 6 человек, из них 1 ребенок".

Обновлено: Позже председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 20.00 в результате ударов по Николаеву погиб мужчина 1974 г.р., который умер в больнице, пострадали 8 человек, в том числе один ребенок - девочка 2013 г.р.

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Что предшествовало: В воскресенье днем по Николаеву было два прилета баллистических ракет. Сообщалось о 5 пострадавших.