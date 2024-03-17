Обстріли Сумщини: є загиблий і поранений

Внаслідок обстрілів Сумщини у неділю загинув один місцевий мешканець, ще один дістав поранення.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: У Великописарівській громаді росіяни здійснили пуски ФАБ МПК з літака тактичної авіації (9 вибухів), пуски КАБ з літака тактичної авіації (14 вибухів), мінометні обстріли (24 вибухи), обстріли з РСЗВ (20 вибухів), артилерії (20 вибухів).

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Внаслідок авіаційного удару ФАБ МПК по селищу Велика Писарівка пошкоджено нежитлову будівлю, магазин, філію будинку культури, бібліотеку, центр культурних послуг, відділення лікарні, дитячий садочок, 15 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок, газопровід.

В результаті авіаудару загинув один мешканець громади. Ще один місцевий мешканець отримав поранення.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 341 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

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