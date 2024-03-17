Обстрелы Сумщины: есть погибший и раненый
В результате обстрелов Сумщины в воскресенье погиб один местный житель, еще один получил ранения.
Источник: Сумская ОГА
Детали: В Великописаревской общине россияне осуществили пуски ФАБ МПК с самолета тактической авиации (9 взрывов), пуски КАБ с самолета тактической авиации (14 взрывов), минометные обстрелы (24 взрыва), обстрелы из РСЗО (20 взрывов), артиллерии (20 взрывов).
В результате авиационного удара ФАБ МПК по поселку Великая Писаревка повреждено нежилое здание, магазин, филиал дома культуры, библиотека, центр культурных услуг, отделение больницы, детский сад, 15 частных домовладений, многоэтажный дом, газопровод.
В результате авиаудара погиб один житель громады. Еще один местный житель получил ранения.
Всего в течение дня россияне совершили 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 341 взрыв. Обстрелам подверглись Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская громады.
В городе Конотоп, по которому был нанесен ракетный удар, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно – без пострадавших.