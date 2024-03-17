Обстрелы Сумщины: есть погибший и раненый

В результате обстрелов Сумщины в воскресенье погиб один местный житель, еще один получил ранения.

Источник: Сумская ОГА

Детали: В Великописаревской общине россияне осуществили пуски ФАБ МПК с самолета тактической авиации (9 взрывов), пуски КАБ с самолета тактической авиации (14 взрывов), минометные обстрелы (24 взрыва), обстрелы из РСЗО (20 взрывов), артиллерии (20 взрывов).

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В результате авиационного удара ФАБ МПК по поселку Великая Писаревка повреждено нежилое здание, магазин, филиал дома культуры, библиотека, центр культурных услуг, отделение больницы, детский сад, 15 частных домовладений, многоэтажный дом, газопровод.

В результате авиаудара погиб один житель громады. Еще один местный житель получил ранения.

Всего в течение дня россияне совершили 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 341 взрыв. Обстрелам подверглись Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская громады.

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