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Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 березня 2024, 08:14
Путін після перевиборів лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін після завершення в країні "виборів" заявив, що у разі конфлікту Росії з НАТО, світ опиниться "за один крок"  від Третьої світової війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Пряма мова Путіна у відповідь на запитання, чи можливий повномасштабний конфлікт між Росією і НАТО: "Я думаю, що все можливо в сучасному світі".

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Деталі: При цьому російський диктатор заявив, "що навряд чи в цьому хтось зацікавлений".

"Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни", – додав він.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Путіну ЦВК РФ "малює" рекордну перемогу на президентських "виборах".
  • Путін під час виступу у своєму виборчому штабі заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили.
  • Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас стверджує, що президент РФ Владімір Путін намагається залякати західні суспільства, щоб стримати їхні дії, а насправді ж сам боїться війни з НАТО.

Теми: ПутінРосіяНАТО
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