Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

Президент країни-агресора Володимир Путін після завершення в країні "виборів" заявив, що у разі конфлікту Росії з НАТО, світ опиниться "за один крок" від Третьої світової війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Пряма мова Путіна у відповідь на запитання, чи можливий повномасштабний конфлікт між Росією і НАТО: "Я думаю, що все можливо в сучасному світі".

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Деталі: При цьому російський диктатор заявив, "що навряд чи в цьому хтось зацікавлений".

"Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни", – додав він.

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