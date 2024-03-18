Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
Понеділок, 18 березня 2024, 08:14
Президент країни-агресора Володимир Путін після завершення в країні "виборів" заявив, що у разі конфлікту Росії з НАТО, світ опиниться "за один крок" від Третьої світової війни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"
Пряма мова Путіна у відповідь на запитання, чи можливий повномасштабний конфлікт між Росією і НАТО: "Я думаю, що все можливо в сучасному світі".
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Деталі: При цьому російський диктатор заявив, "що навряд чи в цьому хтось зацікавлений".
"Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни", – додав він.
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