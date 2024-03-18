Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
Понедельник, 18 марта 2024, 08:14
Президент страны-агрессора Владимир Путин после завершения в стране "выборов" заявил, что в случае конфликта России с НАТО, мир окажется "в одном шаге" от Третьей мировой войны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"
Прямая речь Путина в ответ на вопрос, возможен ли полномасштабный конфликт между Россией и НАТО: "Я думаю, что все возможно в современном мире".
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Детали: При этом российский диктатор заявил, "что вряд ли в этом кто-то заинтересован".
"Понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны", - добавил он.
Что предшествовало:
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