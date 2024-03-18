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Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 08:14
Путин после перевыборов пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин после завершения в стране "выборов" заявил, что в случае конфликта России с НАТО, мир окажется "в одном шаге" от Третьей мировой войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"

Прямая речь Путина в ответ на вопрос, возможен ли полномасштабный конфликт между Россией и НАТО: "Я думаю, что все возможно в современном мире".

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Детали: При этом российский диктатор заявил, "что вряд ли в этом кто-то заинтересован".

"Понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны", - добавил он.

Что предшествовало

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  • Путину ЦИК РФ "рисует" рекордную победу на президентских "выборах".
  • Путин во время выступления в своем избирательном штабе заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины и укреплять вооруженные силы.
  • Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что президент РФ Владимир Путин пытается запугать западные общества, чтобы сдержать их действия, а на самом деле сам боится войны с НАТО.

Темы: ПутинРосcияНАТО
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