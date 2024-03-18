Уламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА

Уламки російських "Шахедів" упали на 5-поверхівку у Кривому Розі, спричинивши пожежу, на Кіровоградщині внаслідок нічної дронової атаки пошкоджені приватні промислові об'єкти і житлові будинки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram

Пряма мова Лисака: "Пізно ввечері оборонці неба збили 2 "Шахеди" у Криворізькому районі. У Кривому Розі уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав".

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Фото з Telegram СЕргія Лисака

Деталі: Він додав, що рятувальники евакуювали з будинку майже три десятки мешканців, щоб вибухотехніки могли безпечно вилучити вороже залізяччя. Станом на ранок люди вже повернулися додому.

Фото з Telegram СЕргія Лисака

Тричі росіяни обстрілювали Нікопольщину. З артилерії били по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. У результаті цих ударів зруйнований приватний будинок, понівечені 2 господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Також зачепило лінію електропередач та газогін, але минулося без загиблих і поранених.

Фото з Telegram СЕргія Лисака

На Кіровоградщині внаслідок нічної російської дронової атаки пошкоджені приватні промислові об'єкти і житлові будинки в Олександрійському районі. Зокрема, у них вибиті вікна та побиті дахи.

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За даними Райковича, інформації про постраждалих не надходило.

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