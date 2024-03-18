Уламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
Уламки російських "Шахедів" упали на 5-поверхівку у Кривому Розі, спричинивши пожежу, на Кіровоградщині внаслідок нічної дронової атаки пошкоджені приватні промислові об'єкти і житлові будинки.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram
Пряма мова Лисака: "Пізно ввечері оборонці неба збили 2 "Шахеди" у Криворізькому районі. У Кривому Розі уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав".
Деталі: Він додав, що рятувальники евакуювали з будинку майже три десятки мешканців, щоб вибухотехніки могли безпечно вилучити вороже залізяччя. Станом на ранок люди вже повернулися додому.
Тричі росіяни обстрілювали Нікопольщину. З артилерії били по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. У результаті цих ударів зруйнований приватний будинок, понівечені 2 господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Також зачепило лінію електропередач та газогін, але минулося без загиблих і поранених.
На Кіровоградщині внаслідок нічної російської дронової атаки пошкоджені приватні промислові об'єкти і житлові будинки в Олександрійському районі. Зокрема, у них вибиті вікна та побиті дахи.
За даними Райковича, інформації про постраждалих не надходило.
Передісторія:
- У ніч на 18 березня російські окупанти атакували Україну 22 безпілотниками типу "Шахед", 17 з них вдалося знищити.