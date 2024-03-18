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Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 18 марта 2024, 08:39
Обломки Шахеда упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
Фото из Telegram Сергея Лысака

Обломки российских "Шахедов" упали на 5-этажку в Кривом Роге, вызвав пожар, на Кировоградщине в результате ночной дроновой атаки повреждены частные промышленные объекты и жилые дома.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Прямая речь Лысака: "Поздно вечером защитники неба сбили 2 "Шахеда" в Криворожском районе. В Кривом Роге обломки упали на пятиэтажку. Произошел пожар, который спасатели потушили. Повреждена крыша. Впрочем, сами квартиры целы. Никто не пострадал".

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Фото из Telegram Сергея Лысака

Детали: Он добавил, что спасатели эвакуировали из дома почти три десятка жителей, чтобы взрывотехники могли безопасно изъять обломки. По состоянию на утро люди уже вернулись домой.

 
Фото из Telegram Сергея Лысака

Трижды россияне обстреливали Никопольщину. Из артиллерии били по Марганецкой, Мировской и Красногригорьевской общинам. В результате этих ударов разрушен частный дом, повреждены 2 хозяйственные постройки, авто, гаражи, теплицы. Также задело линию электропередач и газопровод, но обошлось без погибших и раненых.

 
Фото из Telegram Сергея Лысака

На Кировоградщине в результате ночной российской дроновой атаки повреждены частные промышленные объекты и жилые дома в Александрийском районе. В частности, в них выбиты окна и побиты крыши.

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По данным Райковича, информация о пострадавших не поступала.

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Темы: Кривой РогКировоградская областьДнепропетровская областьШахед
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