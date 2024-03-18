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У Німеччині назріває розслідування через витік з Бундестагу щодо Taurus для України - ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 березня 2024, 15:59
У Німеччині назріває розслідування через витік з Бундестагу щодо Taurus для України - ЗМІ
Бундестаг. Фото: Getty Images

ЗМІ опублікували деякі деталі обговорення в німецькому Бундестазі потенційної передачі ракет Taurus Україні, і цей витік інформації може закінчитися розслідуванням щодо учасників зустрічі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Rheinische Post

Деталі: У розпорядженні редакції опинився лист очільниці комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, датований 15 березня, до президентки Бундестагу Бербель Бас. У ньому вона зазначає, що на зустрічі комітету щодо Taurus було загалом 105 осіб, серед яких і депутати, і представники багатьох органів влади. Відтак, зауважила вона, джерелом витоку не обов'язково був хтось із парламентарів.

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"Водночас, інформую вас про вищезазначені факти і прошу надати дозвіл на кримінальне проваждення відповідно до секції 353 b (4) кримінального кодексу", – цитує видання лист Штрак-Ціммерманн.

Очільниця комітету і сама публічно казала про наміри ініціювати розслідування.

"Ми сподіваємося, що зможемо встановити цю особу і вона відчує наслідки", – зазначила Штрак-Ціммерманн у коментарі Suddeutsche Zeitung

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Вихідними витік інформації коментував також канцлер Олаф Шольц, зазначивши, що "видача таємниць – те, чого не має відбуватися" і в цьому випадку було б правильно провести розслідування, як інформація стала публічною. 

Нагадаємо: Інформацію про деталі обговорення опублікував портал T-Online. Йдеться, зокрема, про доповідь генінспектора Бундесверу Карстена Броєра про особливості цілевказання для ракет Taurus, з якої стала зрозуміла реальна причина спротиву канцлера Олафа Шольца у питанні передачі цих ракет Україні.  

Раніше Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.

Теми: НімеччинаУкраїнаTaurus
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