Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Германии назревает расследование из-за утечки из Бундестага про Taurus для Украины - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 15:59
В Германии назревает расследование из-за утечки из Бундестага про Taurus для Украины - СМИ
Бундестаг. Фото: Getty Images

СМИ опубликовали некоторые детали обсуждения в немецком Бундестаге потенциальной передачи ракет Taurus Украине, и эта утечка информации может закончиться расследованием в отношении участников встречи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Rheinische Post

Детали: В распоряжении редакции оказалось письмо руководительницы комитета по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, датированное 15 марта, к президенту Бундестага Бербель Бас. В нем она отмечает, что на встрече комитета по Taurus было всего 105 человек, среди которых и депутаты, и представители многих органов власти. Поэтому, отметила она, источником утечки не обязательно был кто-то из парламентариев.

Реклама:

"В то же время информирую вас о вышеупомянутых фактах и прошу предоставить разрешение на уголовное производство в соответствии с секцией 353 b (4) Уголовного кодекса", – цитирует издание письмо Штрак-Циммерманн.

Глава комитета и сама публично говорила о намерениях инициировать расследование.

"Мы надеемся, что сможем установить это лицо и оно почувствует последствия", – отметила Штрак-Циммерманн в комментарии Suddeutsche Zeitung.

ВИДЕО ДНЯ

На выходных утечку информации комментировал также канцлер Олаф Шольц, отметив, что "выдача тайн – то, чего не должно происходить" и в этом случае было бы правильно провести расследование, как информация стала публичной.

Напомним: Информацию о деталях обсуждения опубликовал портал T-Online. Речь идет, в частности, о докладе генинспектора Бундесвера Карстена Броера об особенностях целеуказания для ракет Taurus, из которого стала понятна реальная причина сопротивления канцлера Олафа Шольца в вопросе передачи этих ракет Украине.

Ранее Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят где-то по Москве.

Темы: ГерманияУкраинаTaurus
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Все новости...
Германия
Глава МИД Германии считает голосование за Путина "выборами без выбора"
Президент Германии Штайнмайер не будет поздравлять Путина с "победой" на выборах
На польско-немецкой границе образовались большие пробки из-за блокады фермеров
Последние новости
02:16
"Украинцы есть и будут!" – Зеленский поблагодарил сборную Украины по футболу
01:38
обновляетсяВоздушные силы предупредили об атаке вражеских БпЛА
01:24
Всемирный банк одобрил для Украины заем на $1,5 миллиарда под гарантии Японии и Британии
01:04
футболОпределились все участники финальной части Евро-2024
00:36
Пентагон о российской ракете в пространстве Польши: США готовы защищать территорию НАТО
00:10
Китайская компания вышла из тендера в Болгарии после начала проверки Еврокомиссии
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
Все новости...
Реклама: