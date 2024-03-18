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Комітет захисту журналістів закликав польську владу утриматися від затримання журналістів на кордоні

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 березня 2024, 23:54
Комітет захисту журналістів закликав польську владу утриматися від затримання журналістів на кордоні
Затримання знімальної групи УП на кордоні з Польщею 27 лютого. Фото - УП

Комітет захисту журналістів 18 березня, на тлі затримання на кордоні з Україною двох груп журналістів, опублікував заяву, де закликав польську владу утриматися від затримання представників преси, які висвітлюють суспільно важливі теми.

Джерело: Комітет захисту журналістів, координаторка програм Committee to Protect Journalists для Європи та Центральної Азії Гульноза Саїд

Деталі: У комітеті згадують, що 27 лютого польська поліція затримала журналіста-розслідувача "Української правди" Михайла Ткача та оператора неподалік кордону, коли вони готували репортаж про торгівлю агропродукцією між Польщею та РФ за посередництвом Білорусі.

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Також 7 березня польські правоохоронці затримали і депортували в Україну журналіста Юрія Конкевича та оператора Олександра Пілюка з редакції Район.in.ua, коли вони вели репортаж про вантажний рух на польсько-російському кордоні.

Пряма мова Гульнози Саїд: "CPJ стурбований тим, що Польща протягом двох тижнів затримала чотирьох українських журналістів, які розслідували торгівлю країни з Росією".

"Журналісти повинні мати можливість висвітлювати питання, що становлять суспільний інтерес, не боячись затримання чи депортації".

ВІДЕО ДНЯ

Як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь дивіться у розслідуванні "Української правди".

Що передувало: 

  • Знімальна група УП у складі керівника відділу журналістських розслідувань Михайла Ткача та відеографа Ярослава Бондаренка була затримана 28 лютого польськими правоохоронцями під час зйомок матеріалу про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю. 
  • Польські поліцейські під час затримання провели обшук машини, забрали картки пам'яті з камер, усі телефони та документи наших колег. 
  • Поліція Підляського воєводства ввечері 27 лютого опублікувала коротке повідомлення про те, що "не затримувала журналіста з України".
  • Пізніше поліція повідомила, що офіцери вжили заходів, щоб встановити особи людей, перебування яких у прикордонній зоні стурбувало мешканців.

Теми: ПольщаЗМІкордон
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