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Комитет защиты журналистов призвал польские власти воздержаться от задержания журналистов на границе

Татьяна ОлейникПонедельник, 18 марта 2024, 23:54
Комитет защиты журналистов призвал польские власти воздержаться от задержания журналистов на границе
Задержание съемочной группы УП на границе с Польшей 27 февраля. Фото - УП

Комитет защиты журналистов 18 марта, на фоне задержания на границе с Украиной двух групп журналистов, опубликовал заявление, где призвал польские власти воздержаться от задержания представителей прессы, освещающих общественно важные темы.

Источник: Комитет защиты журналистов, координатор программ Committee to Protect Journalists для Европы и Центральной Азии Гульноза Саид

Детали: В комитете вспоминают, что 27 февраля польская полиция задержала журналиста-расследователя "Украинской правды" Михаила Ткача и оператора недалеко от границы, когда они готовили репортаж о торговле агропродукцией между Польшей и РФ через посредство Беларуси.

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Также 7 марта польские стражи порядка задержали и депортировали в Украину журналиста Юрия Конкевича и оператора Александра Пилюка из редакции Район.in.ua, когда они вели репортаж о грузовом движении на польско-российской границе.

Прямая речь Гульнозы Саид: "CPJ обеспокоен тем, что Польша в течение двух недель задержала четырех украинских журналистов, расследовавших торговлю страны с Россией".

"Журналисты должны иметь возможность освещать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь задержания или депортации".

ВИДЕО ДНЯ

Как Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь, смотрите в расследовании "Украинской правды".

Что предшествовало:

  • Съемочная группа УП в составе руководителя отдела журналистских расследований Михаила Ткача и видеографа Ярослава Бондаренко была задержана 28 февраля польскими правоохранителями во время съемок материала о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью.
  • Польские полицейские при задержании провели обыск машины, забрали карты памяти с камер, все телефоны и документы наших коллег.
  • Полиция Подлясского воеводства вечером 27 февраля опубликовала короткое сообщение о том, что "не задерживала журналиста из Украины".
  • Позже полиция сообщила, что офицеры приняли меры, чтобы установить личности людей, пребывание которых в приграничной зоне обеспокоило жителей.

Темы: ПольшаСМИграница
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