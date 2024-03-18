Комитет защиты журналистов призвал польские власти воздержаться от задержания журналистов на границе

Задержание съемочной группы УП на границе с Польшей 27 февраля. Фото - УП

Комитет защиты журналистов 18 марта, на фоне задержания на границе с Украиной двух групп журналистов, опубликовал заявление, где призвал польские власти воздержаться от задержания представителей прессы, освещающих общественно важные темы.

Источник: Комитет защиты журналистов, координатор программ Committee to Protect Journalists для Европы и Центральной Азии Гульноза Саид

Детали: В комитете вспоминают, что 27 февраля польская полиция задержала журналиста-расследователя "Украинской правды" Михаила Ткача и оператора недалеко от границы, когда они готовили репортаж о торговле агропродукцией между Польшей и РФ через посредство Беларуси.

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Также 7 марта польские стражи порядка задержали и депортировали в Украину журналиста Юрия Конкевича и оператора Александра Пилюка из редакции Район.in.ua, когда они вели репортаж о грузовом движении на польско-российской границе.

Прямая речь Гульнозы Саид: "CPJ обеспокоен тем, что Польша в течение двух недель задержала четырех украинских журналистов, расследовавших торговлю страны с Россией".

"Журналисты должны иметь возможность освещать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь задержания или депортации".

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Как Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь, смотрите в расследовании "Украинской правды".

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