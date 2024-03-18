Комитет защиты журналистов призвал польские власти воздержаться от задержания журналистов на границе
Комитет защиты журналистов 18 марта, на фоне задержания на границе с Украиной двух групп журналистов, опубликовал заявление, где призвал польские власти воздержаться от задержания представителей прессы, освещающих общественно важные темы.
Источник: Комитет защиты журналистов, координатор программ Committee to Protect Journalists для Европы и Центральной Азии Гульноза Саид
Детали: В комитете вспоминают, что 27 февраля польская полиция задержала журналиста-расследователя "Украинской правды" Михаила Ткача и оператора недалеко от границы, когда они готовили репортаж о торговле агропродукцией между Польшей и РФ через посредство Беларуси.
Также 7 марта польские стражи порядка задержали и депортировали в Украину журналиста Юрия Конкевича и оператора Александра Пилюка из редакции Район.in.ua, когда они вели репортаж о грузовом движении на польско-российской границе.
Прямая речь Гульнозы Саид: "CPJ обеспокоен тем, что Польша в течение двух недель задержала четырех украинских журналистов, расследовавших торговлю страны с Россией".
"Журналисты должны иметь возможность освещать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь задержания или депортации".
Как Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь, смотрите в расследовании "Украинской правды".
Что предшествовало:
- Съемочная группа УП в составе руководителя отдела журналистских расследований Михаила Ткача и видеографа Ярослава Бондаренко была задержана 28 февраля польскими правоохранителями во время съемок материала о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью.
- Польские полицейские при задержании провели обыск машины, забрали карты памяти с камер, все телефоны и документы наших коллег.
- Полиция Подлясского воеводства вечером 27 февраля опубликовала короткое сообщение о том, что "не задерживала журналиста из Украины".
- Позже полиция сообщила, что офицеры приняли меры, чтобы установить личности людей, пребывание которых в приграничной зоне обеспокоило жителей.