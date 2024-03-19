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Глава Пентагона переконуватиме на "Рамштайні" союзників у відданості США Україні – Reuters

Ольга Глущенко Вівторок, 19 березня 2024, 06:28
Глава Пентагона переконуватиме на Рамштайні союзників у відданості США Україні – Reuters
Ллойд Остін, фото: AFP via Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок спробує переконати європейських союзників, що адміністрація президента Джо Байдена все ще віддана підтримці України, незважаючи на те, що у Вашингтона фактично закінчилися гроші на підтримку Києва.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Остін очолить зустріч, відому як Українська оборонна контактна група, яка відбудеться на авіабазі Рамштайн у Німеччині за участю близько 50 країн-членів Альянсу, що надають військову підтримку Україні.

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Пентагон заявив, що Остін, який здійснює свою першу закордонну поїздку після лікування раку передміхурової залози, підтвердить, що Вашингтон відданий Україні.

"Я думаю, що наші союзники гостро усвідомлюють нашу ситуацію з фінансуванням, а українці – більше, ніж будь-хто інший, через дефіцит, який виникає через те, що ми не можемо їх забезпечити", – сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства на умовах анонімності.

Минулого тижня адміністрація Байдена заявила, що виділить Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги, але додала, що це надзвичайний крок після несподіваної економії на військових контрактах, яку зробив Пентагон.

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Чиновники не виключають, що вони можуть знайти додаткові кошти, але кажуть, що цієї суми буде недостатньо, щоб компенсувати відсутність дій з боку Конгресу.

Експерти стверджують, що Остін зіткнеться зі скептично налаштованою аудиторією в Європі.

На спільній прес-конференції в Берліні в п'ятницю канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердили свою підтримку України, чиї війська, які відчувають нестачу боєприпасів, ведуть найважчі бої з перших днів російського вторгнення.

Європейська підтримка стає дедалі важливішою, оскільки Байден не зміг провести через Конгрес великий пакет допомоги Україні, а значна частина його зовнішньополітичної енергії зосереджена на війні в Газі, – йдеться в публікації.

Але американські чиновники кажуть, що реальність така, що без Сполучених Штатів європейська підтримка України буде недостатньою для того, щоб протистояти російським військам.

"Не існує способу, яким наші союзники можуть реально об'єднати зусилля, щоб компенсувати відсутність підтримки США", – сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства.

Теми: СШАРамштайндопомога Україні
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