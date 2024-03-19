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Глава Пентагона будет убеждать на "Рамштайне" союзников в преданности США Украине – Reuters

Ольга ГлущенкоВторник, 19 марта 2024, 06:28
Глава Пентагона будет убеждать на Рамштайне союзников в преданности США Украине – Reuters
Ллойд Остин, фото: AFP via Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник попытается убедить европейских союзников, что администрация президента Джо Байдена все еще предана поддержке Украины, несмотря на то, что у Вашингтона фактически закончились деньги на поддержку Киева.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Остин возглавит встречу, известную как Украинская оборонная контактная группа, которая состоится на авиабазе Рамштайн в Германии с участием около 50 стран-членов Альянса, оказывающих военную поддержку Украине.

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Пентагон заявил, что Остин, который совершает свою первую зарубежную поездку после лечения рака предстательной железы, подтвердит, что Вашингтон предан Украине.

"Я думаю, что наши союзники остро осознают нашу ситуацию с финансированием, а украинцы - больше, чем кто-либо другой, из-за дефицита, который возникает из-за того, что мы не можем их обеспечить", - сказал высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства на условиях анонимности.

На прошлой неделе администрация Байдена заявила, что выделит Украине 300 миллионов долларов военной помощи, но добавила, что это чрезвычайный шаг после неожиданной экономии на военных контрактах, которую сделал Пентагон.

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Чиновники не исключают, что они могут найти дополнительные средства, но говорят, что этой суммы будет недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие действий со стороны Конгресса.

Эксперты утверждают, что Остин столкнется со скептически настроенной аудиторией в Европе.

На совместной пресс-конференции в Берлине в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердили свою поддержку Украины, чьи войска, испытывающие недостаток боеприпасов, ведут самые тяжелые бои с первых дней российского вторжения.

Европейская поддержка становится все более важной, поскольку Байден не смог провести через Конгресс большой пакет помощи Украине, а значительная часть его внешнеполитической энергии сосредоточена на войне в Газе, – говорится в публикации.

Но американские чиновники говорят, что реальность такова, что без Соединенных Штатов европейская поддержка Украины будет недостаточной для того, чтобы противостоять российским войскам.

"Не существует способа, которым наши союзники могут реально объединить усилия, чтобы компенсировать отсутствие поддержки США", – сказал высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.

Темы: СШАРамштайнпомощь Украине
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