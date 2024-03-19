Небезпечний "врожай": поліція показала фото нездетонованого БпЛА, який виявили на Вінниччині

На Вінниччині поліція обстежила місця падіння 4 ворожих безпілотників, один з них майже повністю вцілів.

Джерело: поліція Вінницької області

Фото: Національна поліція

Дослівно: "17-18 березня до поліції надійшло чотири повідомлення про виявлення уламків БПЛА на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів.

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Фото: Національна поліція

Один з виявлених дронів, якого знайшли у лісі, був у нездетонованому стані. Уламки трьох "Шахедів", які розлетілись у радіусі 200 м від місця падіння, знайшли у полях".

Фото: Національна поліція

Деталі: Повідомляється, що постраждалих або пошкоджень внаслідок падіння дронів немає. Наразі вибухотехніки обстежують місця падіння безпілотників. Після документування їх знищать.

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