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Небезпечний "врожай": поліція показала фото нездетонованого БпЛА, який виявили на Вінниччині

Анастасія ПроцВівторок, 19 березня 2024, 10:05
Небезпечний врожай: поліція показала фото нездетонованого БпЛА, який виявили на Вінниччині
ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

На Вінниччині поліція обстежила місця падіння 4 ворожих безпілотників, один з них майже повністю вцілів.

Джерело: поліція Вінницької області

 
Фото: Національна поліція 

Дослівно: "17-18 березня до поліції надійшло чотири повідомлення про виявлення уламків БПЛА на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів.

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Фото: Національна поліція 

Один з виявлених дронів, якого знайшли у лісі, був у нездетонованому стані. Уламки трьох "Шахедів", які розлетілись у радіусі 200 м від місця падіння, знайшли у полях".

 
Фото: Національна поліція 

Деталі: Повідомляється, що постраждалих або пошкоджень внаслідок падіння дронів немає. Наразі вибухотехніки обстежують місця падіння безпілотників. Після документування їх знищать.

Передісторія:

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  • 18 березня у селі Львове в Бериславському районі на Херсонщині загинули троє місцевих жителів, під час того, як розбирали FPV дрон.

Теми: Вінницька областьбезпілотники
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