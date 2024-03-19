Опасный "урожай": полиция показала фото несдетонировавшего БпЛА, который обнаружили в Винницкой области
Вторник, 19 марта 2024, 10:05
В Винницкой области полиция обследовала места падения 4 вражеских беспилотников, один из них почти полностью уцелел.
Источник: полиция Винницкой области
Дословно: "17-18 марта в полицию поступило четыре сообщения об обнаружении обломков БПЛА на территории Винницкого, Гайсинского и Жмеринского районов.
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Один из обнаруженных дронов, которого нашли в лесу, был в не детонированном состоянии. Обломки трех "Шахедов", которые разлетелись в радиусе 200 м от места падения, нашли в полях".
Детали: Сообщается, что пострадавших или повреждений в результате падения дронов нет. Сейчас взрывотехники обследуют места падения беспилотников. После документирования их уничтожат.
Предыстория:
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- 18 марта в селе Львове в Бериславском районе Херсонской области погибли трое местных жителей, во время того, как разбирали FPV дрон.