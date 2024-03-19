Опасный "урожай": полиция показала фото несдетонировавшего БпЛА, который обнаружили в Винницкой области

В Винницкой области полиция обследовала места падения 4 вражеских беспилотников, один из них почти полностью уцелел.

Источник: полиция Винницкой области

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Дословно: "17-18 марта в полицию поступило четыре сообщения об обнаружении обломков БПЛА на территории Винницкого, Гайсинского и Жмеринского районов.

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ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Один из обнаруженных дронов, которого нашли в лесу, был в не детонированном состоянии. Обломки трех "Шахедов", которые разлетелись в радиусе 200 м от места падения, нашли в полях".

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: Сообщается, что пострадавших или повреждений в результате падения дронов нет. Сейчас взрывотехники обследуют места падения беспилотников. После документирования их уничтожат.

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