До переліку лідерок "УП100. Сила жінок" увійшла Катерина Калитко
Свою відзнаку перекладачка та поетеса отримає у категорії "Культура".
Незалежні експерти разом з редакцією "Української правди" відзначили сотню жінок-лідерок для свого нового проєкту "УП100.Сила жінок".
Однією з таких стала одна з найяскравіших поетес сучасної української літератури – Катерина Калитко. У 2017 році її книгу "Земля Загублених, або Маленькі страшні казки" стала "Книгою року ВВС", а у 2019 році її книга "Ніхто нас тут не знає, і ми – нікого" отримала премію "ЛітАкцент року" у номінації "Поезія".
У творах Калитко часто присутня тема війни, а у своїх інтерв’ю вона не раз наголошувала на тому, що письменники часто можуть змінити суспільство саме словом.
"Слово не спиняє кров, не спиняє війну, воно змінює передовсім того, хто його промовляє. А далі – змінюється простір довкола, змінюються люди в цьому просторі", – наголосила Калитко у одному з інтерв’ю УП.
У 2023 році поетеса та перекладачка отримала Шевченківську премію. У цьому ж році вона стала авторкою радіодиктанту національної єдності, текст якого мав назву "Дороги України". Під час повномасштабної війни Калитко намагається робити все, аби про біль українців та війну, яка продовжується, знали у всьому світі.
Одним з прикладів стало читання Калитки власної інтерпретації молитви "Отче наш" у одній з церков Копенгагена, де був присутній король Данії Фредерік Х, а також спікер парламенту та низка міністрів. У молитві йде мова про злочини росіян проти українців. Її було озвучено українською та данською мовами.
Ось частина молитви авторства Калитко:
Але не введи нас на допит
у підвальну катівню,
не вклади нас у землю, стоптану чужаками,
у пітьму історії,
в забуття.
Але визволи нас
від пам'яті про тіла,
вийми з хрускоту трощених наших хребців,
із тріску розбитих колінних чашечок,
із сухожиль перетятих,
із тихого шелесту крововтрати,
визволи від клубка задухи
у повних землі ротах.
Бо твоя є війна, і звірі, і сила, і слава,
і ексгумація,
і дух тяжкий над могилою,
де сина з отцем
кинуто поруч.
І нині, і повсякчас, і довіку.
Ми ж так добре вивчили цю молитву.
Чому ти у нас не питаєш нічого?
Слідкуй за анонсами та дізнавайся, хто ще увійшов до списку лідерок проєкту "УП100. Сила жінок".
Церемонія нагородження відбудеться 20 березня.