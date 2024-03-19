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До переліку лідерок "УП100. Сила жінок" увійшла Катерина Калитко

"Українська правда"Вівторок, 19 березня 2024, 11:05
До переліку лідерок УП100. Сила жінок увійшла Катерина Калитко

Свою відзнаку перекладачка та поетеса отримає у категорії "Культура". 

Незалежні експерти разом з редакцією "Української правди" відзначили сотню жінок-лідерок для свого нового проєкту "УП100.Сила жінок"

Однією з таких стала одна з найяскравіших поетес сучасної української літератури – Катерина Калитко. У 2017 році її книгу "Земля Загублених, або Маленькі страшні казки" стала "Книгою року ВВС", а у 2019 році її книга "Ніхто нас тут не знає, і ми – нікого" отримала премію "ЛітАкцент року" у номінації "Поезія". 

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У творах Калитко часто присутня тема війни, а у своїх інтерв’ю вона не раз наголошувала на тому, що письменники часто можуть змінити суспільство саме словом. 

"Слово не спиняє кров, не спиняє війну, воно змінює передовсім того, хто його промовляє. А далі – змінюється простір довкола, змінюються люди в цьому просторі", – наголосила Калитко у одному з інтерв’ю УП. 

У 2023 році поетеса та перекладачка отримала Шевченківську премію. У цьому ж році вона стала авторкою радіодиктанту національної єдності, текст якого мав назву "Дороги України". Під час повномасштабної війни Калитко намагається робити все, аби про біль українців та війну, яка продовжується, знали у всьому світі. 

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Одним з прикладів стало читання Калитки власної інтерпретації молитви "Отче наш" у одній з церков Копенгагена, де був присутній король Данії Фредерік Х, а також спікер парламенту та низка міністрів. У молитві йде мова про злочини росіян проти українців. Її було озвучено українською та данською мовами. 

Ось частина молитви авторства Калитко:

Але не введи нас на допит
у підвальну катівню,
не вклади нас у землю, стоптану чужаками,
у пітьму історії,
в забуття.

Але визволи нас
від пам'яті про тіла,
вийми з хрускоту трощених наших хребців,
із тріску розбитих колінних чашечок,
із сухожиль перетятих,
із тихого шелесту крововтрати,
визволи від клубка задухи
у повних землі ротах.

Бо твоя є війна, і звірі, і сила, і слава,
і ексгумація,
і дух тяжкий над могилою,
де сина з отцем
кинуто поруч.

І нині, і повсякчас, і довіку.
Ми ж так добре вивчили цю молитву.
Чому ти у нас не питаєш нічого?

Слідкуй за анонсами та дізнавайся, хто ще увійшов до  списку  лідерок проєкту "УП100. Сила жінок"

Церемонія нагородження відбудеться 20 березня. 

Теми: Сила жінок
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