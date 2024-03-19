В перечень лидеров "УП100. Сила женщин" вошла Екатерина Калитко

Свою награду переводчица и поэтесса получит в категории "Культура".

Независимые эксперты вместе с редакцией "Украинской правды" отметили сотню женщин-лидеров для своего нового проекта "УП100.Сила женщин".

Одной из таких стала одна из самых ярких поэтесс современной украинской литературы – Екатерина Калитко. В 2017 году ее книга "Земля Затерянных, или Маленькие страшные сказки" стала "Книгой года ВВС", а в 2019 году ее книга "Никто нас здесь не знает, и мы - никого" получила премию "ЛитАкцент года" в номинации "Поэзия".

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В произведениях Калитко часто присутствует тема войны, а в своих интервью она не раз подчеркивала, что писатели часто могут изменить общество именно словом.

"Слово не останавливает кровь, не останавливает войну, оно меняет прежде всего того, кто его произносит. А дальше – меняется пространство вокруг, меняются люди в этом пространстве", – отметила Калитко в одном из интервью УП.

В 2023 году поэтесса и переводчица получила Шевченковскую премию. В этом же году она стала автором радиодиктанта национального единства, текст которого назывался "Дороги Украины". Во время полномасштабной войны Калитко пытается делать все, чтобы о боли украинцев и войне, которая продолжается, знали во всем мире.

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Одним из примеров стало чтение Калитки собственной интерпретации молитвы "Отче наш" в одной из церквей Копенгагена, где присутствовал король Дании Фредерик Х, а также спикер парламента и ряд министров. В молитве идет речь о преступлениях россиян против украинцев. Она была озвучена на украинском и датском языках.

Вот часть молитвы авторства Калитко:

Але не введи нас на допит

у підвальну катівню,

не вклади нас у землю, стоптану чужаками,

у пітьму історії,

в забуття.

Але визволи нас

від пам'яті про тіла,

вийми з хрускоту трощених наших хребців,

із тріску розбитих колінних чашечок,

із сухожиль перетятих,

із тихого шелесту крововтрати,

визволи від клубка задухи

у повних землі ротах.

Бо твоя є війна, і звірі, і сила, і слава,

і ексгумація,

і дух тяжкий над могилою,

де сина з отцем

кинуто поруч.

І нині, і повсякчас, і довіку.

Ми ж так добре вивчили цю молитву.

Чому ти у нас не питаєш нічого?

Следи за анонсами и узнавай, кто еще вошел в список лидеров проекта "УП100. Сила женщин".

Церемония награждения состоится 20 марта.