В перечень лидеров "УП100. Сила женщин" вошла Екатерина Калитко
Свою награду переводчица и поэтесса получит в категории "Культура".
Независимые эксперты вместе с редакцией "Украинской правды" отметили сотню женщин-лидеров для своего нового проекта "УП100.Сила женщин".
Одной из таких стала одна из самых ярких поэтесс современной украинской литературы – Екатерина Калитко. В 2017 году ее книга "Земля Затерянных, или Маленькие страшные сказки" стала "Книгой года ВВС", а в 2019 году ее книга "Никто нас здесь не знает, и мы - никого" получила премию "ЛитАкцент года" в номинации "Поэзия".
В произведениях Калитко часто присутствует тема войны, а в своих интервью она не раз подчеркивала, что писатели часто могут изменить общество именно словом.
"Слово не останавливает кровь, не останавливает войну, оно меняет прежде всего того, кто его произносит. А дальше – меняется пространство вокруг, меняются люди в этом пространстве", – отметила Калитко в одном из интервью УП.
В 2023 году поэтесса и переводчица получила Шевченковскую премию. В этом же году она стала автором радиодиктанта национального единства, текст которого назывался "Дороги Украины". Во время полномасштабной войны Калитко пытается делать все, чтобы о боли украинцев и войне, которая продолжается, знали во всем мире.
Одним из примеров стало чтение Калитки собственной интерпретации молитвы "Отче наш" в одной из церквей Копенгагена, где присутствовал король Дании Фредерик Х, а также спикер парламента и ряд министров. В молитве идет речь о преступлениях россиян против украинцев. Она была озвучена на украинском и датском языках.
Вот часть молитвы авторства Калитко:
Але не введи нас на допит
у підвальну катівню,
не вклади нас у землю, стоптану чужаками,
у пітьму історії,
в забуття.
Але визволи нас
від пам'яті про тіла,
вийми з хрускоту трощених наших хребців,
із тріску розбитих колінних чашечок,
із сухожиль перетятих,
із тихого шелесту крововтрати,
визволи від клубка задухи
у повних землі ротах.
Бо твоя є війна, і звірі, і сила, і слава,
і ексгумація,
і дух тяжкий над могилою,
де сина з отцем
кинуто поруч.
І нині, і повсякчас, і довіку.
Ми ж так добре вивчили цю молитву.
Чому ти у нас не питаєш нічого?
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Церемония награждения состоится 20 марта.