Росіяни вирішили вивезти з Бєлгородської області тисячі дітей

Влада Бєлгородської області РФ вирішила вивезти дев'ять тисяч дітей з регіону у зв'язку з періодичними обстрілами території.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, якого цитує пропагандистське видання РФ "РИА Новости"

Деталі: Гладков заявив, що ухвалено рішення вивезти з Бєлгородської області в інші регіони Росії близько 9 тисяч дітей "через обстріли з боку Збройних сил України".

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Пряма мова: "Велику кількість сіл на сьогоднішній день ми відселяємо, зараз плануємо вивезення близько 9 тисяч дітей з Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району... 22 числа 1,2 тисячі дітей їдуть до Пензи, Тамбова та Калуги, до Ставропольського краю... Систему вибудувано".

Що передувало: За даними української розвідки, влада Бєлгородської області РФ вирішила проводити евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців.

Перехоплення ГУР розмови місцевої мешканки засвідчило, що населення міста Грайоворон Грайворонського району Бєлгородської області РФ евакуюють.

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