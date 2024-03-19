Росіяни вирішили вивезти з Бєлгородської області тисячі дітей
Влада Бєлгородської області РФ вирішила вивезти дев'ять тисяч дітей з регіону у зв'язку з періодичними обстрілами території.
Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, якого цитує пропагандистське видання РФ "РИА Новости"
Деталі: Гладков заявив, що ухвалено рішення вивезти з Бєлгородської області в інші регіони Росії близько 9 тисяч дітей "через обстріли з боку Збройних сил України".
Пряма мова: "Велику кількість сіл на сьогоднішній день ми відселяємо, зараз плануємо вивезення близько 9 тисяч дітей з Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району... 22 числа 1,2 тисячі дітей їдуть до Пензи, Тамбова та Калуги, до Ставропольського краю... Систему вибудувано".
Що передувало: За даними української розвідки, влада Бєлгородської області РФ вирішила проводити евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців.
Перехоплення ГУР розмови місцевої мешканки засвідчило, що населення міста Грайоворон Грайворонського району Бєлгородської області РФ евакуюють.
Передісторія:
- З 12 березня 2024 року в прикордонних районах Бєлгородської та Курської областей РФ тривають бойові дії між російськими військовими і російськими добровольцями, які воюють на боці України: легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон".
- 13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську і закликали місцевих жителів евакуюватися.
- Згодом у РДК закликали всіх мешканців Курської та Брянської області, які не встигли або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття.