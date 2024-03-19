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Росіяни вирішили вивезти з Бєлгородської області тисячі дітей

Валентина РоманенкоВівторок, 19 березня 2024, 11:43
Росіяни вирішили вивезти з Бєлгородської області тисячі дітей
Бєлгородська область РФ на Google-карті

Влада Бєлгородської області РФ вирішила вивезти дев'ять тисяч дітей з регіону у зв'язку з періодичними обстрілами території.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, якого цитує пропагандистське видання РФ "РИА Новости"

Деталі: Гладков заявив, що ухвалено рішення вивезти з Бєлгородської області в інші регіони Росії близько 9 тисяч дітей "через обстріли з боку Збройних сил України".

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Пряма мова: "Велику кількість сіл на сьогоднішній день ми відселяємо, зараз плануємо вивезення близько 9 тисяч дітей з Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району... 22 числа 1,2 тисячі дітей їдуть до Пензи, Тамбова та Калуги, до Ставропольського краю... Систему вибудувано".

Що передувало: За даними української розвідки, влада Бєлгородської області РФ вирішила проводити евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців.

Перехоплення ГУР розмови місцевої мешканки засвідчило, що населення міста Грайоворон Грайворонського району Бєлгородської області РФ евакуюють.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • З 12 березня 2024 року в прикордонних районах Бєлгородської та Курської областей РФ тривають бойові дії між російськими військовими і російськими добровольцями, які воюють на боці України: легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон".
  • 13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську і закликали місцевих жителів евакуюватися.
  • Згодом у РДК закликали всіх мешканців Курської та Брянської області, які не встигли або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття.

Теми: Росіявійна
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