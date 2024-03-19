Россияне решили вывезти из Белгородской области тысячи детей
Власти Белгородской области РФ решили вывезти девять тысяч детей из региона в связи с периодическими обстрелами территории.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, которого цитирует пропагандистское издание РФ "РИА Новости"
Детали: Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей "из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины".
Прямая речь: "Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района… 22 числа 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край…Система выстроена".
Что предшествовало: По данным украинской разведки, власти Белгородской области РФ решили проводить эвакуацию местных жителей в связи с военными действиями российских добровольцев.
Перехват ГУР разговора местной жительницы засвидетельствал, что население города Грайоворон Грайворонского района Белгородской области РФ эвакуируют.
Предыстория:
- С 12 марта 2024 года в приграничных районах Белгородской и Курской областей РФ идут боевые действия между российскими военными и российскими добровольцами, которые воюют на стороне Украины: легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон".
- 13 марта российские добровольцы опубликовали совместное заявление, где анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.
- Впоследствии в РДК призвали всех жителей Курской и Брянской области, которые не успели или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно проследовать в укрытие.