Россияне решили вывезти из Белгородской области тысячи детей

Власти Белгородской области РФ решили вывезти девять тысяч детей из региона в связи с периодическими обстрелами территории.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, которого цитирует пропагандистское издание РФ "РИА Новости"

Детали: Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей "из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины".

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Прямая речь: "Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района… 22 числа 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край…Система выстроена".

Что предшествовало: По данным украинской разведки, власти Белгородской области РФ решили проводить эвакуацию местных жителей в связи с военными действиями российских добровольцев.

Перехват ГУР разговора местной жительницы засвидетельствал, что население города Грайоворон Грайворонского района Белгородской области РФ эвакуируют.

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