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Россияне решили вывезти из Белгородской области тысячи детей

Валентина РоманенкоВторник, 19 марта 2024, 11:43
Россияне решили вывезти из Белгородской области тысячи детей
Белгородская область РФ на Google-карте

Власти Белгородской области РФ решили вывезти девять тысяч детей из региона в связи с периодическими обстрелами территории.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, которого цитирует пропагандистское издание РФ "РИА Новости"

Детали: Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей "из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины".

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Прямая речь: "Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района… 22 числа 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край…Система выстроена".

Что предшествовало: По данным украинской разведки, власти Белгородской области РФ решили проводить эвакуацию местных жителей в связи с военными действиями российских добровольцев.

Перехват ГУР разговора местной жительницы засвидетельствал, что население города Грайоворон Грайворонского района Белгородской области РФ эвакуируют.

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Предыстория:

  • С 12 марта 2024 года в приграничных районах Белгородской и Курской областей РФ идут боевые действия между российскими военными и российскими добровольцами, которые воюют на стороне Украины: легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон".
  • 13 марта российские добровольцы опубликовали совместное заявление, где анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.
  • Впоследствии в РДК призвали всех жителей Курской и Брянской области, которые не успели или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно проследовать в укрытие.

Темы: Росcиявойна
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