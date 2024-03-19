Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ГУР допомагає російським добровольцям боротися з режимом Путіна – Юсов

Валентина РоманенкоВівторок, 19 березня 2024, 12:34
ГУР допомагає російським добровольцям боротися з режимом Путіна – Юсов
Андрій Юсов. фото - "Армія Inform"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України надає допомогу російським добровольчим формуванням "Російський добровольчий корпус", "Свобода Росії" і "Сибірський батальйон", які діють на території Росії.

Джерело: речник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону", то це, в тому числі, обов'язок України.

Реклама:

Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, безпосередню участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна".

Деталі: Своєю чергою керівник штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна" в ефірі телемарафону 19 березня запевнив, що "йде розвиток наступальних дій і просування по всій лінії зіткнення" в прикордонних з Україною регіонах РФ.

За його словами, російські добровольці задіяли всі резерви для бойових дій.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 19 березня влада Бєлгородської області РФ заявила, що планує вивезти дев'ять тисяч дітей з регіону у зв'язку з періодичними обстрілами території.

Теми: РосіявійнаГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
У Росії призначили нового в.о. головкома ВМФ РФ
Путін після "перевиборів" у травні поїде до Китаю на зустріч з Сі Цзіньпіном – ЗМІ
Росіяни вирішили вивезти з Бєлгородської області тисячі дітей
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: