ГУР допомагає російським добровольцям боротися з режимом Путіна – Юсов

Головне управління розвідки Міністерства оборони України надає допомогу російським добровольчим формуванням "Російський добровольчий корпус", "Свобода Росії" і "Сибірський батальйон", які діють на території Росії.

Джерело: речник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону", то це, в тому числі, обов'язок України.

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Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, безпосередню участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна".

Деталі: Своєю чергою керівник штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна" в ефірі телемарафону 19 березня запевнив, що "йде розвиток наступальних дій і просування по всій лінії зіткнення" в прикордонних з Україною регіонах РФ.

За його словами, російські добровольці задіяли всі резерви для бойових дій.

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Нагадаємо: 19 березня влада Бєлгородської області РФ заявила, що планує вивезти дев'ять тисяч дітей з регіону у зв'язку з періодичними обстрілами території.