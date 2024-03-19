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ГУР помогает российским добровольцам бороться с режимом Путина – Юсов

Валентина РоманенкоВторник, 19 марта 2024, 12:34
ГУР помогает российским добровольцам бороться с режимом Путина – Юсов
Андрей Юсов. фото - "Армія Inform"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины оказывает помощь российским добровольческим формированиям "Русский добровольческий корпус", "Свобода России" и "Сибирский батальон", которые действуют на территории России.

Источник: спикер ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает добровольческим формированиям. Если мы говорим о действиях РДК и легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", то это, в том числе, обязанность Украины.

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Эти люди пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, непосредственное участие принимают в серьезных операциях. Поэтому, конечно, и Украина должна помогать тем россиянам, которые борются с путинским режимом, чтобы освободить Россию от Путина".

Детали: В свою очередь руководитель штаба РДК Александр с позывным "Фортуна" в эфире телемарафона 19 марта заверил, что "идет развитие наступательных действий и продвижение по всей линии соприкосновения" в приграничных с Украиной регионах РФ.

По его словам, российские добровольцы задействовали все резервы для боевых действий.

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Напомним: 19 марта власти Белгородской области РФ заявили, что планируют вывезти девять тысяч детей из региона в связи с периодическими обстрелами территории.

Темы: РосcиявойнаГУР
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