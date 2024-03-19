Ризиків прориву кордону росіянами на Сумщині немає, але зросла кількість обстрілів – ОВА

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що ризиків прориву кордону в Сумській області, де збільшилась кількість російських обстрілів, немає.

Джерело: Артюх в ефірі Радіо Свобода

Деталі: За словами Артюха, інтенсивність обстрілів Сумщини за останні 2,5 місяці збільшилася у 2-3 рази.

Реклама:

Пряма мова: "Найпотужніші засоби ураження, які застосовує ворог — це КАБи. За останній тиждень зафіксували 111 КАБів. Від 40 до 50% житлового фонду знищено у прикордонних населених пунктах"



Деталі: З найбільш обстрілюваних прикордонних пунктів у 5-кілометровій зоні наразі Збройні Сили України евакуйовують людей. Артюх каже, що у кожному з них залишилось від 3 до 10 людей. Водночас, за словами очільника ОВА, ризиків прориву кордону немає.

Пряма мова: "Знаючи й наші сили, і знаючи сили ворога, тому сьогодні такої небезпеки не існує. Це що стосується землі. Найбільша небезпека нашого регіону – це повітряні та ракетні удари, які значно інтенсивніше стали відбуватися по нашій інфраструктурі".

Нагадаємо: від 11 березня 2024 року кордони Сумщини почала активно обстрілювати російська армія. Росіяни здебільшого використовують керовані авіаційні бомби (КАБи), а також артилерію та БПЛА "Ланцет".

ВІДЕО ДНЯ

Читати більше про те, як росіяни нищать Сумщину в репортажі з прикордоння.