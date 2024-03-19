Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ризиків прориву кордону росіянами на Сумщині немає, але зросла кількість обстрілів – ОВА

Анастасія ПроцВівторок, 19 березня 2024, 13:16
Ризиків прориву кордону росіянами на Сумщині немає, але зросла кількість обстрілів – ОВА
Ілюстративне фото: Сумська ОВА

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що ризиків прориву кордону в Сумській області, де збільшилась кількість російських обстрілів, немає. 

Джерело: Артюх в ефірі Радіо Свобода

Деталі: За словами Артюха, інтенсивність обстрілів Сумщини за останні 2,5 місяці збільшилася у 2-3 рази. 

Реклама:

Пряма мова: "Найпотужніші засоби ураження, які застосовує ворог — це КАБи. За останній тиждень зафіксували 111 КАБів. Від 40 до 50% житлового фонду знищено у прикордонних населених пунктах"

Деталі: З найбільш обстрілюваних прикордонних пунктів у 5-кілометровій зоні наразі Збройні Сили України евакуйовують людей. Артюх каже, що у кожному з них залишилось від 3 до 10 людей. Водночас, за словами очільника ОВА, ризиків прориву кордону немає. 

Пряма мова: "Знаючи й наші сили, і знаючи сили ворога, тому сьогодні такої небезпеки не існує. Це що стосується землі. Найбільша небезпека нашого регіону – це повітряні та ракетні удари, які значно інтенсивніше стали відбуватися по нашій інфраструктурі".

Нагадаємо: від 11 березня 2024 року кордони Сумщини почала активно обстрілювати російська армія. Росіяни здебільшого використовують керовані авіаційні бомби (КАБи), а також артилерію та БПЛА "Ланцет". 

ВІДЕО ДНЯ

Читати більше про те, як росіяни нищать Сумщину в репортажі з прикордоння.

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
Сумська область
Росіяни атакували Сумщину ракетами, КАБами, скидали міни
ОК "Північ": На Сумщині ущільнюють фортифікації трьох ліній оборони
Як росіяни нищать Сумщину. Репортаж з прикордоння
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: