Рисков прорыва границы россиянами на Сумщине нет, но возросло количество обстрелов - ОВА

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что рисков прорыва границы в Сумской области, где увеличилось количество российских обстрелов, нет.

Источник: Артюх в эфире Радио Свобода

Детали: По словам Артюха, интенсивность обстрелов Сумщины за последние 2,5 месяца увеличилась в 2-3 раза.

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Прямая речь: "Самые мощные средства поражения, которые применяет враг - это КАБы. За последнюю неделю зафиксировали 111 КАБов. От 40 до 50% жилого фонда уничтожено в приграничных населенных пунктах"

Детали: Из наиболее обстреливаемых пограничных пунктов в 5-километровой зоне сейчас Вооруженные Силы Украины эвакуируют людей. Артюх говорит, что в каждом из них осталось от 3 до 10 человек. В то же время, по словам главы ОВА, рисков прорыва границы нет.

Прямая речь: "Зная и наши силы, и зная силы врага, поэтому сегодня такой опасности не существует. Это что касается земли. Самая большая опасность нашего региона - это воздушные и ракетные удары, которые значительно интенсивнее стали происходить по нашей инфраструктуре".

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Напомним: с 11 марта 2024 года границы Сумщины начала активно обстреливать российская армия. Россияне в основном используют управляемые авиационные бомбы (КАБы), а также артиллерию и БПЛА "Ланцет".

Читать больше о том, как россияне уничтожают Сумщину в репортаже из приграничья.