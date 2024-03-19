Українське ТБ та радіо відновили мовлення на Харківщині й Сумщині після атаки РФ

На Сумщині та Харківщині фахівці відновили доступ до сигналу радіоканалів та українського телебачення майже на всіх обʼєктах.

Джерело: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації

Деталі: Інженери оперативно забезпечили відновлення живлення та провели ремонт устаткування, яке зазнало ушкоджень. Сигнал повернули у Лозовій, Кегичівці, Ізюмі, Сумах, Тростянці та Шостці.

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Зазначається, що відновлювальні роботи ще тривають на інших пошкоджених обʼєктах Сумщини.

Про повне відновлення Держспецзв'язку обіцяє повідомити додатково.

Що передувало: Сигнал радіо та телемовлення в Сумській та Харківській областях зник після масованої російської атаки ракетами та дронами на інфраструктурні об’єкти в ніч на 14 березня.