Українське ТБ та радіо відновили мовлення на Харківщині й Сумщині після атаки РФ
Вівторок, 19 березня 2024, 16:24
На Сумщині та Харківщині фахівці відновили доступ до сигналу радіоканалів та українського телебачення майже на всіх обʼєктах.
Джерело: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації
Деталі: Інженери оперативно забезпечили відновлення живлення та провели ремонт устаткування, яке зазнало ушкоджень. Сигнал повернули у Лозовій, Кегичівці, Ізюмі, Сумах, Тростянці та Шостці.
Реклама:
Зазначається, що відновлювальні роботи ще тривають на інших пошкоджених обʼєктах Сумщини.
Про повне відновлення Держспецзв'язку обіцяє повідомити додатково.
Що передувало: Сигнал радіо та телемовлення в Сумській та Харківській областях зник після масованої російської атаки ракетами та дронами на інфраструктурні об’єкти в ніч на 14 березня.
ВІДЕО ДНЯ