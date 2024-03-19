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Украинское ТВ и радио возобновили вещание на Харьковщине и Сумщине после атаки РФ

Валентина РоманенкоВторник, 19 марта 2024, 16:24
Украинское ТВ и радио возобновили вещание на Харьковщине и Сумщине после атаки РФ
иллюстрация - Госспецсвязь

На Сумщине и Харьковщине специалисты восстановили доступ к сигналу радиоканалов и украинского телевидения почти на всех объектах.

Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации

Детали: Инженеры оперативно обеспечили восстановление питания и провели ремонт оборудования, которое получило повреждения. Сигнал вернули в Лозовой, Кегичевке, Изюме, Сумах, Тростянце и Шостке.

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Отмечается, что восстановительные работы еще продолжаются на других поврежденных объектах Сумщины.

О полном восстановлении Госспецсвязи обещает сообщить дополнительно.

Что предшествовало: Сигнал радио и телевещания в Сумской и Харьковской областях исчез после массированной российской атаки ракетами и дронами на инфраструктурные объекты в ночь на 14 марта.

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Темы: телевидениеСумская областьХарьковская областьракетный удар
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