Украинское ТВ и радио возобновили вещание на Харьковщине и Сумщине после атаки РФ

На Сумщине и Харьковщине специалисты восстановили доступ к сигналу радиоканалов и украинского телевидения почти на всех объектах.

Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации

Детали: Инженеры оперативно обеспечили восстановление питания и провели ремонт оборудования, которое получило повреждения. Сигнал вернули в Лозовой, Кегичевке, Изюме, Сумах, Тростянце и Шостке.

Реклама:

Отмечается, что восстановительные работы еще продолжаются на других поврежденных объектах Сумщины.

О полном восстановлении Госспецсвязи обещает сообщить дополнительно.

Что предшествовало: Сигнал радио и телевещания в Сумской и Харьковской областях исчез после массированной российской атаки ракетами и дронами на инфраструктурные объекты в ночь на 14 марта.