Украинское ТВ и радио возобновили вещание на Харьковщине и Сумщине после атаки РФ
Вторник, 19 марта 2024, 16:24
На Сумщине и Харьковщине специалисты восстановили доступ к сигналу радиоканалов и украинского телевидения почти на всех объектах.
Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации
Детали: Инженеры оперативно обеспечили восстановление питания и провели ремонт оборудования, которое получило повреждения. Сигнал вернули в Лозовой, Кегичевке, Изюме, Сумах, Тростянце и Шостке.
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Отмечается, что восстановительные работы еще продолжаются на других поврежденных объектах Сумщины.
О полном восстановлении Госспецсвязи обещает сообщить дополнительно.
Что предшествовало: Сигнал радио и телевещания в Сумской и Харьковской областях исчез после массированной российской атаки ракетами и дронами на инфраструктурные объекты в ночь на 14 марта.
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