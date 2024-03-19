На Сумщині від російської авіабомби загинула людина

Протягом 19 березня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, там зафіксували 90 вибухів. У одній з громад загинула людина.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

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У Великописарівській громаді ворог здійснив обстріли з РСЗВ (15 вибухів), мінометів (19 вибухів), артилерії (6 вибухів). Завдав авіаудари КАБ (13 вибухів) та ФАБ МПК (6 вибухів). Внаслідок авіаудару КАБ загинула 1 людина.

У Краснопільській громаді ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (7 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

У Свеській громаді був обстріл зі стрілецької зброї.

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У Середино-Будській громаді зафіксували артобстріл (5 вибухів) та обстріл дронами-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи).

У Зноб-Новгородській громаді росіяни скинули 5 мін.

У Білопільській громаді здійснили авіаудар ФАБ МПК (1 вибух) та обстріли з міномету (4 вибухи).

У Хотінській громаді був обстріл зі стрілецької зброї.

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