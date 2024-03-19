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В Сумской области от российской авиабомбы погиб человек

Татьяна ОлейникВторник, 19 марта 2024, 23:47
В Сумской области от российской авиабомбы погиб человек
Иллюстративнoе фото - Getty Images

В течение 19 марта россияне совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировали 90 взрывов. В одной из общин погиб человек.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольскаяу, Великописаревская, Середино-Будская, Свесская, Зноб-Новгородская громады.

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В Великописаревской громаде враг совершил обстрелы из РСЗО (15 взрывов), минометов (19 взрывов), артиллерии (6 взрывов). Нанес авиаудары КАБ (13 взрывов) и ФАБ МПК (6 взрывов). В результате авиаудара КАБ погиб 1 человек.

В Краснопольской громаде враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (7 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

В Свеской громаде был обстрел из стрелкового оружия.

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В Середино-Будской громаде зафиксировали артобстрел (5 взрывов) и обстрел дронами-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва).

В Зноб-Новгородской громаде россияне сбросили 5 мин.

В Белопольской громаде совершили авиаудар ФАБ МПК (1 взрыв) и обстрелы из миномета (4 взрыва).

В Хотинской громаде был обстрел из стрелкового оружия.

Как россияне уничтожают Сумщину. Репортаж из приграничья смотрите в материале УП. 

Темы: Сумская область
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