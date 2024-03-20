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Кремль продовжує вибудовувати коаліцію на противагу Заходу – аналітики

Ольга Глущенко Середа, 20 березня 2024, 06:48
Кремль продовжує вибудовувати коаліцію на противагу Заходу – аналітики
Кім Чен Ин, Володимир Путін, фото TACC

Росія продовжує створювати коаліцію на противагу Заходу, розвиваючи двосторонні відносини з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті вказують, що заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко зустрівся зі спеціальним представником Китаю у справах Корейського півострова Лю Сяомін у Москві 19 березня, щоб обговорити ситуацію на півострові.

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Руденко і Лю звинуватили США та їхніх союзників у загрозі військовій ситуації в північно-східній Азії і застерегли Сполучені Штати від поширення "блокового мислення" в стилі холодної війни.

В огляді зазначають, що Росія, зокрема, активізувала відносини з Північною Кореєю і отримала від неї балістичні ракети й артилерійські боєприпаси в обмін на ймовірну технологічну співпрацю та іншу підтримку, що викликало занепокоєння в Сеулі з приводу ситуації з безпекою на півострові.

Крім того, посол Росії в Китаї Ігор Моргулов зустрівся з головою китайського інформаційного агентства "Сіньхуа" Фу Хуа, щоб обговорити двостороннє співробітництво у сфері ЗМІ.

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Президент Ірану Ебрагім Раїсі провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 19 березня, щоб обговорити двостороннє співробітництво, і Раїсі підтвердив свою готовність допомогти Росії стабілізувати південнокавказький регіон, можливо, маючи на увазі події, що відбуваються у Вірменії та Азербайджані.

"Кремль використав війну в Україні для налагодження двосторонніх відносин і створення коаліції держав на противагу Заходу, що вже давно є центральним аспектом російської зовнішньої політики", – підсумовують аналітики.

Теми: РосіяІранПівнічна КореяКитай
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