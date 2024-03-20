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Кремль продолжает выстраивать коалицию в противовес Западу – аналитики

Ольга ГлущенкоСреда, 20 марта 2024, 06:48
Кремль продолжает выстраивать коалицию в противовес Западу – аналитики
Ким Чен Ын, Владимир Путин, фото TACC

Россия продолжает создавать коалицию в противовес Западу, развивая двусторонние отношения с Ираном, Северной Кореей и Китаем.

Источник: ISW

Детали: В отчете указывают, что заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился со специальным представителем Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в Москве 19 марта, чтобы обсудить ситуацию на полуострове.

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Руденко и Лю обвинили США и их союзников в угрозе военной ситуации в северо-восточной Азии и предостерегли Соединенные Штаты от распространения "блокового мышления" в стиле холодной войны.

В обзоре отмечают, что Россия, в частности, активизировала отношения с Северной Кореей и получила от нее баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы в обмен на вероятное технологическое сотрудничество и другую поддержку, что вызвало беспокойство в Сеуле по поводу ситуации с безопасностью на полуострове.

Кроме того, посол России в Китае Игорь Моргулов встретился с главой китайского информационного агентства "Синьхуа" Фу Хуа, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в сфере СМИ.

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Президент Ирана Эбрагим Раиси провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 19 марта, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, и Раиси подтвердил свою готовность помочь России стабилизировать южнокавказский регион, возможно, имея в виду события, происходящие в Армении и Азербайджане.

"Кремль использовал войну в Украине для налаживания двусторонних отношений и создания коалиции государств в противовес Западу, что уже давно является центральным аспектом российской внешней политики", – заключают аналитики.

Темы: РосcияИранСеверная КореяКитай
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