Демілітаризація "Лютим": авіабазу в Енгельсі атакували дрони ГУР – джерело

Атака безпілотниками на російський Енгельс Саратовської області РФ під ранок 20 березня була спецоперацією Головного управління розвідки МОУ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР

Пряма мова: "Безпілотний дрон-камікадзе українського виробництва "Лютий" прекрасно себе показує. Демілітаризацію та декомунізацію Енгельса буде продовжено".

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Деталі: За словами джерела, наслідки нинішньої атаки уточнюються.

Як відомо, в Енгельсі розташована авіабаза повітряно-космічних сил РФ "Енгельс-2".

Що передувало: Зранку 20 березня стало відомо про пожежу в російському місті Енгельс Саратовської області внаслідок атаки безпілотників, повідомлося про щонайменше 4 вибухи.

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