Демилитаризация "Лютым": авиабазу в Энгельсе атаковали дроны ГУР – источник

Атака беспилотниками на российский Энгельс Саратовской области РФ под утро 20 марта была спецоперацией Главного управления разведки МОУ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР

Прямая речь: "Беспилотный дрон-камикадзе украинского производства "Лютый" прекрасно себя показывает. Демилитаризация и декоммунизация Энгельса будет продолжена".

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Детали: По словам источника, последствия нынешней атаки уточняются.

Как известно, в Энгельсе расположена авиабаза воздушно-космических сил РФ "Энгельс-2".

Что предшествовало: Утром 20 марта стало известно о пожаре в российском городе Энгельс Саратовской области в результате атаки беспилотников, сообщалось о по меньшей мере 4 взрывах.

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