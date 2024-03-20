Юлія Тичківська увійшла до рейтингу "УП100. Сила жінок"

Незалежні експерти разом з журі УП обрали сотню жінок-лідерок для нового проєкту "УП100. Сила жінок".

Однією з таких стала виконавча директорка Аспен Інституту Київ Юлія Тичківська. Свою відзнаку вона отримає у категорії "Суспільство".

Раніше Тичківська працювала керівницею групи радників у Міністерстві економічного розвитку. Крім цього упродовж чотирьох років обіймала посаду віцепрезидентки Київської школи економіки.

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Аспен Інститут, який очолює Юлія, розвиває програмні напрямки, щоб підтримати лідерів українського суспільства. Зокрема під час війни команда організовує бесіди про те, як продовжувати вести бізнес під час війни, про виклики, з якими стикається бізнес.

В межах організації команда створює програми, семінари, круглі столи під час яких лідери з різних напрямків можуть обговорити актуальні питання України. Це дає змогу покращити діалог щодо певних проблем конкретного сектора та у подальшому знайти рішення.

Слідкуй за анонсами та дізнавайся, хто ще увійшов до списку лідерок проєкту "УП100. Сила жінок".

ВІДЕО ДНЯ

Церемонія нагородження відбудеться 20 березня.