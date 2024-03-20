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Юлия Тычкивская вошла в рейтинг "УП100. Сила женщин"

"Украинская правда"Среда, 20 марта 2024, 10:37
Юлия Тычкивская вошла в рейтинг УП100. Сила женщин

Независимые эксперты вместе с жюри УП выбрали сотню женщин-лидеров для нового проекта "УП100. Сила женщин".

Одной из таких стала исполнительный директор Аспен Института Киев Юлия Тычкивская. Свою награду она получит в категории "Общество".

Ранее Тычкивская работала руководителем группы советников в Министерстве экономического развития. Кроме этого в течение четырех лет занимала должность вице-президента Киевской школы экономики.

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Аспен Институт, который возглавляет Юлия, развивает программные направления, чтобы поддержать лидеров украинского общества. В частности, во время войны команда организует беседы о том, как продолжать вести бизнес во время войны, о вызовах, с которыми сталкивается бизнес.

В рамках организации команда создает программы, семинары, круглые столы, во время которых лидеры из разных направлений могут обсудить актуальные вопросы Украины. Это позволяет улучшить диалог по определенным проблемам конкретного сектора и в дальнейшем найти решение.

Следи за анонсами и узнавай, кто еще вошел в список лидеров проекта "УП100. Сила женщин".

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Церемония награждения состоится 20 марта.

Темы: Сила женщин
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