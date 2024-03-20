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Глава Єврокомісії запропонує змінити порядок прийому нових членів у ЄС – Politico

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 березня 2024, 12:51
Глава Єврокомісії запропонує змінити порядок прийому нових членів у ЄС – Politico
Фото: Getty Images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу представить пропозиції, які змінять підхід Євросоюзу до прийому нових членів. 

Джерело: видання Politico, яке ознайомилося з проєктом пропозиції, пише "Європейська правда"

Деталі: Замість нинішнього підходу "все або нічого" Брюссель хоче поступово полегшити вступ України, Молдови та Західних Балкан до ЄС. Це дозволило б країнам, які хочуть приєднатися до ЄС, скористатися деякими перевагами членства, а не чекати роками чи десятиліттями, поки вони проведуть необхідні реформи.

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Зокрема, Брюссель пропонує поступово дозволити країнам-кандидатам приєднатися до єдиного ринку, спираючись на пропозицію Франції, Німеччини та Португалії.

Комісія попередила, що лідерам ЄС потрібно буде обговорити зобов’язання, якими повинні супроводжуватися ступені або етапи доступу до єдиного ринку.

Також Брюссель пропонує відійти від вимоги одностайності, що гальмує прийняття рішень щодо зовнішньої та податкової політики, аби уникнути глухих кутів у майбутньому. Документ пропонує голосування кваліфікованою більшістю "з відповідними і пропорційними гарантіями для забезпечення стратегічних національних інтересів".

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Комісія наполягає на тому, що позбавлення принципу одностайності не вимагає зміни договорів ЄС, оскільки шлях до цього вже прописаний у чинних договорах через так звані passerelle clauses, які дозволяють країнам змінювати правила голосування.

27 єврокомісарів мають схвалити документ на сьогоднішньому засіданні Колегії комісарів. 

Деякі столиці ЄС нервували через цей документ, оскільки не хотіли, щоб до червневих євровиборів питанню розширення приділяли багато уваги.

Читайте також: Розширення з багатьма невідомими: чи готові країни ЄС до вступу нових членів.

Теми: ЄС
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