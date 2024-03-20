Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Еврокомиссии предложит изменить порядок приема новых членов в ЕС – Politico

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 марта 2024, 12:51
Глава Еврокомиссии предложит изменить порядок приема новых членов в ЕС – Politico
Фото: Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представит предложения, которые изменят подход Евросоюза к приему новых членов.

Источник: издание Politico, которое ознакомилось с проектом предложения, пишет "Европейская правда"

Детали: Вместо нынешнего подхода "все или ничего" Брюссель хочет постепенно облегчить вступление Украины, Молдовы и Западных Балкан в ЕС. Это позволило бы странам, которые хотят присоединиться к ЕС, воспользоваться некоторыми преимуществами членства, а не ждать годами или десятилетиями, пока они проведут необходимые реформы.

Реклама:

В частности, Брюссель предлагает постепенно позволить странам-кандидатам присоединиться к единому рынку, опираясь на предложение Франции, Германии и Португалии.

Комиссия предупредила, что лидерам ЕС нужно будет обсудить обязательства, которыми должны сопровождаться ступени или этапы доступа к единому рынку.

Также Брюссель предлагает отойти от требования единодушия, тормозящего принятие решений по внешней и налоговой политике, чтобы избежать тупиков в будущем. Документ предлагает голосование квалифицированным большинством "с соответствующими и пропорциональными гарантиями для обеспечения стратегических национальных интересов".

ВИДЕО ДНЯ

Комиссия настаивает на том, что лишение принципа единогласия не требует изменения договоров ЕС, поскольку путь к этому уже прописан в действующих договорах через так называемые passerelle clauses, которые позволяют странам менять правила голосования.

27 еврокомиссаров должны одобрить документ на сегодняшнем заседании Коллегии комиссаров.

Некоторые столицы ЕС нервничали из-за этого документа, поскольку не хотели, чтобы до июньских евровыборов вопросу расширения уделяли много внимания.

Читайте также: Расширение со многими неизвестными: готовы ли страны ЕС к вступлению новых членов.

Темы: ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Зеленский сообщил, что Данилова переводят на другое направление

Все новости...
ЕС
Боррель: Еврокомиссия выплатила Украине транш на 4,5 млрд евро 
Суд ЕС постановил исключить сына российского бизнесмена Мазепина из санкционного списка
Боррель предложил использовать доходы от активов РФ на оружие для Украины 
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: