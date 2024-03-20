Глава Еврокомиссии предложит изменить порядок приема новых членов в ЕС – Politico

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представит предложения, которые изменят подход Евросоюза к приему новых членов.

Источник: издание Politico, которое ознакомилось с проектом предложения, пишет "Европейская правда"

Детали: Вместо нынешнего подхода "все или ничего" Брюссель хочет постепенно облегчить вступление Украины, Молдовы и Западных Балкан в ЕС. Это позволило бы странам, которые хотят присоединиться к ЕС, воспользоваться некоторыми преимуществами членства, а не ждать годами или десятилетиями, пока они проведут необходимые реформы.

Реклама:

В частности, Брюссель предлагает постепенно позволить странам-кандидатам присоединиться к единому рынку, опираясь на предложение Франции, Германии и Португалии.

Комиссия предупредила, что лидерам ЕС нужно будет обсудить обязательства, которыми должны сопровождаться ступени или этапы доступа к единому рынку.

Также Брюссель предлагает отойти от требования единодушия, тормозящего принятие решений по внешней и налоговой политике, чтобы избежать тупиков в будущем. Документ предлагает голосование квалифицированным большинством "с соответствующими и пропорциональными гарантиями для обеспечения стратегических национальных интересов".

ВИДЕО ДНЯ

Комиссия настаивает на том, что лишение принципа единогласия не требует изменения договоров ЕС, поскольку путь к этому уже прописан в действующих договорах через так называемые passerelle clauses, которые позволяют странам менять правила голосования.

27 еврокомиссаров должны одобрить документ на сегодняшнем заседании Коллегии комиссаров.

Некоторые столицы ЕС нервничали из-за этого документа, поскольку не хотели, чтобы до июньских евровыборов вопросу расширения уделяли много внимания.

Читайте также: Расширение со многими неизвестными: готовы ли страны ЕС к вступлению новых членов.